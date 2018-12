C’est l’une des informations de la matinée du Sun. Selon le tabloïd anglais, Alexis Sanchez aurait exprimé sa joie dans le vestiaire après le limogeage de José Mourinho. De plus, le Chilien aurait parié avec Marcos Rojo que le Portugais serait viré très prochainement. Ce dernier aurait parié la somme de 20 000 livres (22 000€) que son coach allait se faire licencier.

Et sur son compte twitter, Alexis Sanchez a totalement dézingué la presse anglaise ! « C’est faux ! José m’a donné ma chance de jouer pour la meilleure équipe du monde et je n’ai que de la gratitude pour lui. Nous sommes une équipe unie. Nous sommes Manchester United. Respect. J’en ai marre d’attendre pour aider l’équipe. Bonne chance pour demain la famille », a ainsi déclaré le Chilien, qui s’est payé le luxe de dézinguer la presse anglaise.

This is FALSE !!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can't wait to help the team !. Good luck tomorrow family ! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU

— Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) 21 décembre 2018