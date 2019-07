Une qualification au bout du suspense. Face au Nigeria, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, l’Algérie a dû attendre le temps additionnel pour obtenir son billet pour la finale face au Sénégal (2-1). Dans les dernières secondes, Riyad Mahrez a en effet marqué un sublime coup-franc pour envoyer son équipe en finale. Après la rencontre, le joueur de Manchester City a livré ses premières impressions.

« C’était un match difficile aujourd’hui contre une bonne équipe du Nigeria. On a eu l’occasion de tuer le match, on ne l’a pas fait. C’était un match assez... Les équipes se cherchaient, se valaient un peu. Ce n’était pas facile de se créer des occasions mais je pense qu’on a été solides. Ils ont eu ce penalty avec la VAR mais à part ça, je pense qu’ils n’ont pas eu grand-chose. Et on à ce coup-franc et j’ai pris mes responsabilités », a lâché l’ailier de 28 ans sur BeIn Sports.

I N D E S C R I P T I B L E #Elhamdulilah

tellement heureux & fier... direction la finale !!! Tahia Djazair #CAN2019 pic.twitter.com/cs3EioaMk1 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 14, 2019

