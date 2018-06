Après presque neuf mois d’absence, Manuel Neuer va effectuer son grand retour sur les pelouses ! Convoqué par Joachim Löw pour préparer la Coupe du monde 2018 avec l’Allemagne, le gardien du Bayern Munich a en effet été choisi par le sélectionneur allemand pour démarrer le match amical contre l’Autriche (18h).

Touché au pied (fracture du métatarse), le portier de 32 ans n’a plus joué depuis le 16 septembre et la victoire des Bavarois contre Mayence (4-0) en Bundesliga. Ce dernier avait cependant effectué son retour sur le banc du Bayern lors de la finale de la Coupe d’Allemagne contre l’Eintracht Francfort (1-3). De bon augure donc pour le Mondial.

TEAM NEWS @Manuel_Neuer makes his Germany return in today's friendly vs. @oefb1904 #DieMannschaft #ZSMMN #AUTGER pic.twitter.com/wxgGiFWAvn

— Germany (@DFB_Team_EN) 2 juin 2018