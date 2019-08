Les Blues de Chelsea ponctuaient leur préparation estivale au Borussia-Park de Mönchengladbach, ce samedi, face à une formation de Bundesliga qui avait remporté 6 de ses 7 premiers matches de préparation et comptait pour la première fois sur les services de Marcus Thuram au coup d’envoi. Auteurs d’une pré-saison convaincante, avec 4 succès, pour 1 match nul et 1 défaite, les hommes de Frank Lampard ont terminé par un résultat nul en Allemagne, face à ’Gladbach (2-2).

Menés 2 buts à 0, sur des réalisations d’Alassane Pléa (1-0, 13e), sur une passe Jonas Hofmann, et de Jonas Hofmann (39e, 2-0), servi par... Alassane Pléa, les Blues sont revenus dans la partie grâce à deux penaltys. Tammy Abraham a converti le premier (2-1, 59e), avant que Ross Barkley ne transforme le second (2-2, 86e). Un match qui a vu le retour de N’Golo Kanté, absent depuis la finale de la Ligue Europa, entré à la 72e minute. Les Blues débuteront leur saison de Premier League le dimanche 11 août prochain, sur la pelouse de Manchester United, avant de disputer la Supercoupe d’Europe, le mercredi suivant, à Istanbul, face à Liverpool.

