Les Lions Indomptables lançaient leur préparation pour la CAN avec un amical contre la Zambie, disputé à Madrid en cette soirée de dimanche. Et avec un onze plutôt remanié, Ntep et ses coéquipiers ont battu leur rival sur le score de 2-1.

C’est d’ailleurs Paul-Georges Ntep qui mettait les siens devant au bout de deux minutes de jeu seulement (1-0). Il fallait ensuite attendre la 71e minute pour que Joel, entré un peu plus tôt, double la mise (2-0). Musonda a ensuite réduit l’écart (2-1, 77e), mais ça n’a plus bougé.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10