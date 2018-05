C’est officiel : après 22 ans passés au FC Barcelone, Andrés Iniesta (34 ans) s’est engagé pour deux ans avec le Vissel Kobe. Le club japonais a organisé une conférence de presse XXL, à laquelle plus de 340 journalistes ont assisté, pour présenter leur recrue phare. Le milieu de terrain international espagnol a expliqué pourquoi il a avait choisi de rejoindre l’écurie où évolue un certain Lukas Podolski. « Il y avait beaucoup d’offres, d’autres clubs se sont intéressés à moi, je les en remercie. Mais le projet présenté par le Vissel Kobe était très intéressant. On m’a montré beaucoup de confiance, en tant que footballeur et mais aussi en tant que personne », a confié le champion du monde 2010, assis aux côtés de M. Mikitani, patron de Rakuten, sponsor principal de la formation nippone... et partenaire du Barça, tout sourire.

Le natif de Fuentealbilla est pressé de découvrir son pays d’adoption. « Le Japon est un pays que j’aime beaucoup, où ma famille pourra être à l’aise. J’apprécie les Japonais. J’ai envie de découvrir la culture japonaise. Ma famille aussi », a-t-il indiqué. Mais s’il vient aussi pour le cadre de vie, Don Andrés veut encore prouver qu’il peut encore rendre de fiers services balle au pied. L’Ibère s’est dit impatient d’évoluer en J-League. « J’ai beaucoup de respect pour le football japonais. Les footballeurs nippons sont doués techniquement et savent combiner intelligemment. La sélection japonaise a des joueurs de haut niveau. Je veux aider mon équipe grâce à mon style de jeu et aider au développement du championnat ici », a-t-il conclu. Le Barça n’a pas manqué de lui souhaiter bonne chance, persuadé que sa magie opérera au Japon.

@andresiniesta8 good luck for your new adventure in Japan with @vissel_kobe !

We are sure the fans will enjoy your magic

We will follow you via Barça and @FCBarcelona_JP !

#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/ipTzOtS1vA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 mai 2018