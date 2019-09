Vainqueur du Kosovo mardi soir (5-3), l’Angleterre a réalisé un sans-faute lors de cette trêve internationale puisque la sélection de Gareth Southgate a disposé de la Bulgarie samedi soir à Wembley (4-0). Titulaire, Raheem Sterling a notamment inscrit un but (55e). Mais tout n’a pas été rose pour le joueur de Manchester City lors de cette rencontre des éliminatoires de l’Euro 2020.

Comme le révèle Sky Sports ce mercredi, le joueur âgé de 24 ans a été victime d’injures racistes par un supporter bulgare pendant cette victoire des Three Lions. La personne en question a rapidement été identifiée et sortie de l’enceinte londonienne. « Nous pouvons confirmer qu’un individu, qui était assis dans la tribune dédiée aux visiteurs du stade, a été expulsé et arrêté pour insultes discriminatoires lors du match Angleterre - Bulgarie », a déclaré un porte parole de la fédération anglaise de football (FA). À noter que la personne a été relâchée ensuite par la police comme l’affirme le média britannique.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10