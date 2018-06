Une fois encore, Lionel Messi a reçu une vague de critiques en Argentine après sa prestation jugée moyenne face à l’Islande. Et dans l’émission El diario de Mariana de la chaîne El Trece, la mère du crack argentin s’est exprimée sur les critiques qui s’abattent sur son fils.

« La famille le soutient. C’est le premier à vouloir gagner, ramener la Coupe, comme ses partenaires. Nous souffrons les critiques, ils disent que lui ne les sent pas pas et qu’il vient en sélection par obligation, ce n’est pas vrai, s’ils savaient comme nous on vit ça, on souffre et on pleure. Ces critiques font mal, elles nous font mal », a expliqué Celia Cuccittini.