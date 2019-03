Arsenal s’est qualifié aux dépens du Stade Rennais jeudi soir (4-3 en score cumulé) en Ligue Europa. Un succès auquel a participé Alexandre Lacazette. L’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais n’a pas marqué, mais il nourrit cependant de grandes ambitions dans cette compétition comme il l’a révélé en zone mixte après la rencontre.

« Maintenant, Rennes, c’est passé et on va se concentrer sur le prochain match après la trêve. L’année dernière, on a été éliminés en demi-finales, mais cette année on veut aller bout. Mais pour le moment, on n’est qu’en quarts de finale, il ne faut pas s’enflammer », a ainsi déclaré Alexandre Lacazette.