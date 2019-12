Mikel Arteta est bien parti pour prendre les rênes de l’équipe première d’Arsenal. L’Espagnol, aujourd’hui adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, a en tout cas vu son ancien entraîneur chez les Gunners Arsène Wenger dire tout le bien qu’il pensait de lui, le mettant tout de même en garde.

« Il a un grand avenir. Il a beaucoup appris en tant qu’adjoint et il devra ensuite gérer son manque d’expérience à ce niveau. Il devra surtout être bien entouré, avoir un bon environnement au sein du club. Je pense que le plus important, c’est que chaque club, spécialement Arsenal, est construit sur certaines valeurs et, au sein du club, les gens doivent y faire attention », a confié l’Alsacien, chef du développement du football pour la FIFA, depuis une conférence de presse à Doha, au Qatar.