« Robin van Persie et Samir Nasri étaient les seuls joueurs qui étaient à mon niveau, aussi bien techniquement que mentalement. Et ce n’est pas arrogant de dire ce que je ressentais à cette époque. » Les propos de Cesc Fabregas tenus à Sky Sports il y a quelques jours n’ont pas plu à tout le monde. C’est notamment le cas de Bacary Sagna (37 ans), autre joueur d’Arsenal du temps où l’Espagnol y évoluait (2003-2011). Le Français a répondu à son ancien coéquipier sur Goal.com et il n’est pas tendre avec lui, l’accusant de ne pas avoir toujours donné le bon exemple.

« Cela m’a surpris de sa part car il était supposé être un des leaders de l’équipe. C’était un grand espoir, un leader et un vrai joueur mais en tant que tel il ne faut pas parler comme cela de son club. Cela m’a aussi un peu surpris car c’est un bon gars. Arsenal lui a permis de jouer donc dire que certains joueurs n’étaient pas à son niveau, c’était un peu dur parce que je ne suis pas sûr que sur toutes les saisons qu’il a jouées au club, il a toujours été un joueur exemplaire. Oui, c’est un superbe joueur, avec de grandes qualités, mais peut-être que certaines personnes attendaient plus de lui » a expliqué l’ancien latéral des Gunners (2007-2014).