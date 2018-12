Victime d’une rupture du tendon d’Achille en mai dernier, Laurent Koscielny n’a pas pu participer à la Coupe du monde gagnée par l’équipe de France. Malgré cette déception, le défenseur central n’a pas abandonné et a poursuivi sa rééducation. Fin septembre, il a repris l’entrainement avant de jouer avec l’équipe U23 d’Arsenal la semaine dernière. Si les signaux semblaient favorables, il a eu une petite frayeur contre Portsmouth hier.

Sorti avant la fin de la rencontre en boitant, il avait annoncé être victime d’une crampe mais l’inquiétude régnait. Finalement, Arsenal a éclairci la situation autour du joueur. Plus de peur que de mal puisque le défenseur sera disponible pour être dans le groupe des Gunners contre Huddersfield (samedi) et Qarabag (jeudi).

We have a fitness update on @6_LKOSCIELNY

— Arsenal FC (@Arsenal) 5 décembre 2018