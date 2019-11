Actuel sixième de Premier League après la défaite contre Leicester le week-end dernier (0-2), Arsenal est dans une mauvaise passe. Et depuis quelques jours, c’est l’avenir d’Unai Emery qui est au centre des débats. Si les dirigeants londoniens ont apporté leur soutien au Basque au travers d’un communiqué, Emmanuel Petit estime qu’il est temps pour l’ancien coach du PSG de quitter les Gunners.

« Je crois qu’il est temps qu’Unai Emery quitte Arsenal. Les résultats ne sont pas bons du tout. Je ne reconnais plus cette équipe et je ne reconnais plus ce club, explique l’ancien milieu de terrain par des propos rapportés par le Daily Mail. Maintenant, ils ressemblent à une équipe moyenne sans aucune inspiration ni créativité - et je ne pense pas que cela soit uniquement dû aux joueurs. Mon opinion est que la plupart des joueurs ont abandonné Emery, alors il est temps qu’il parte. »