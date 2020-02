Granit Xhaka (27 ans) a vécu une première partie de saison compliquée à Arsenal, suite, notamment, aux insultes dont il a été l’auteur envers les supporters lors de sa sortie polémique contre Crystal Palace (2-2) le 27 octobre dernier et son jet de maillot à terre. Le Suisse avait ensuite perdu sa place dans le groupe et donc son statut de capitaine du club. De retour dans le onze depuis l’arrivée de Mikel Arteta sur le banc des Gunners, le milieu de terrain est revenu sur ses derniers mois particuliers dans les colonnes du London Evening Standard.

« Bien sûr, je ne mens pas, j’ai eu peur que ce soit mon dernier match avec Arsenal. Il y a eu un moment où j’ai eu cette crainte, parce que ce n’était pas facile pour ma famille et moi. J’espère que les gens comprennent ça. Mais je pense que j’ai montré mon caractère. Je ne suis pas quelqu’un qui fuit ses responsabilités. J’ai toujours dit au club : "tant que je suis là, je suis prêt à tout donner". Cela a toujours été comme ça. Je m’entraîne très dur et les choses ont tourné. Cela me rend heureux. Je sais ce que je peux donner à l’équipe, avec ou sans le brassard. Si un jour le club me demande de reprendre le brassard, je devrai y repenser à deux fois. J’ai vécu un mauvais moment lors de mes six premiers mois en Allemagne, parce que je ne jouais pas beaucoup, mais là, c’était totalement autre chose. Ce n’est pas le joueur qui était touché, c’était l’homme. Mais maintenant, je veux penser à l’avenir. Je sais que nous avons un bel avenir avec Mikel, avec ce club et c’est pourquoi je suis très heureux », a-t-il lancé.