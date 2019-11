C’était dans l’air du temps depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Unai Emery a été démis de ses fonctions à Arsenal. Le club londonien l’a annoncé dans un communiqué ce vendredi. Et forcément cette éviction fait beaucoup réagit outre-Manche. Arsenal Supporters’ Trust, le groupe de supporters officiel des Gunners, a également commenté cette décision dans un communiqué. Et ils estiment que les principaux responsables de cette situation sont les propriétaires du club le fond d’investissement Kroenke Sports & Entertainment.

« Le licenciement de Unai Emery était malheureux mais inévitable. Les performances et les résultats ont été bien en deçà de ce que l’on attendait d’Arsenal. Mais le départ d’Emery est la partie facile. Le défi le plus difficile est de recruter un successeur adéquat. Nous sommes loin d’être certains qu’Arsenal dispose de la direction adéquate pour diriger ce processus, explique le groupe de supporters. L’AST préconise depuis longtemps que les changements les plus importants dont Arsenal a besoin se situent dans la salle du conseil d’administration où Arsenal a besoin d’une meilleure gouvernance. (...) Pour qu’Arsenal puisse vraiment aller de l’avant, il lui faut non seulement un nouvel entraîneur, mais aussi un rajeunissement du conseil d’administration. »