Nouvelle contre-performance pour Arsenal cet après-midi, avec ce match nul face à Watford (2-2), alors que les Gunners menaient 2-0 à la pause. Après la rencontre, Unai Emery s’est exprimé, tentant d’expliquer ce résultat décevant.

« Ils nous ont poussés à l’erreur. On était devant en première période et on savait qu’on devait marquer le troisième. Ils ont eu la capacité de revenir, et c’est ce qui est arrivé. On n’a pas réussi à se défaire de leur pressing. C’est une équipe physique, très forte. Ils nous ont poussés à la faute. Quand on a essayé le jeu long on a perdu le ballon », a notamment lancé l’Espagnol.

