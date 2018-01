Juste après avoir battu Chelsea en demi-finale de Carabao Cup (2-1), Arsène Wenger est revenu sur le feuilleton Sanchez. Pour l’Alsacien, le dénouement du dossier a été vécu comme un soulagement et qu’il fallait maintenant s’intéresser au terrain. Il a aussi expliqué que ce départ était celui d’un grand joueur ;

Interrogé par Sky Sport, il est revenu sur l’état d’esprit de sa formation : « Lorsqu’une équipe ne sait pas ce qui se passe, il y a moins de clarté et moins de concentration sur ce qui est important - la performance. Maintenant, nous savons que nous devons faire face à cela et il faut que tout le monde se donne un peu plus. »