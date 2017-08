Jack Wilshere va-t-il, une fois pour toute, lancer sa carrière ? Ces dernières années, le talentueux milieu central anglais de 25 ans a plus passé de temps à l’infirmerie que sur les terrains. Sa dernière blessure en date : une fracture à la jambe subie en avril dernier avec Bournemouth (où il avait passé une saison en prêt).

De retour à Arsenal et à l’entraînement, Wilshere espère toujours imposer sa patte à l’Emirates alors qu’il lui reste un an de contrat. Courtisé notamment par la Sampdoria de Gênes, l’international anglais (34 sélections, 2 buts) préfère rester chez les Gunners, à en croire The Telegraph. Mais la tâche sera dure pour Wilshere car le milieu de terrain d’Arsenal est actuellement gouverné par Granit Xhaka et Aaron Ramsey, sans oublier Mohamed Elneny, Francis Coquelin et Santi Cazorla (blessé). Et pour ne rien arranger : Jean-Michel Seri (Nice) serait dans le viseur des canonniers.