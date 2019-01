Après avoir recruté Naldo (Schalke 04) et Fodé Ballo-Touré (LOSC), l’AS Monaco a réalisé un énorme coup ce vendredi sur le mercato hivernal. Le club de la Principauté a en effet officialisé l’arrivée de Cesc Fabregas en provenance de Chelsea. Le milieu de terrain espagnol a signé un contrat de trois ans et demi avec les pensionnaires du Stade Louis-II. Et ce dernier s’est exprimé sur son arrivée.

« C‘est un grand plaisir de rejoindre l’AS Monaco, un nouveau projet pour moi. Le groupe est de qualité avec de jeunes joueurs et un jeune coach. Je suis là pour aider l’équipe, je suis impatient de débuter, nous avons un grand match à disputer dès dimanche à Marseille. Je suis très excité », a expliqué le joueur âgé de 31 ans.