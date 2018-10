Dirigeant de la formation d’entraîneur de la Fédération du Pays de Galles, Osian Roberts a connu du beau monde. Mikel Arteta, David Ginola ou encore Patrick Vieira sont passés par cette formation. Le dernier en date se nomme... Thierry Henry, fraîchement désigné coach de l’AS Monaco. Dans une interview pour le journal L’Équipe, Roberts a livré son sentiment sur le nouvel entraîneur principal du club de la Principauté, qu’il estime prêt à se lancer.

« Je lui ai parlé au téléphone samedi, et j’ai senti qu’il était à la fois heureux et très concentré. Il m’a dit : "ça y est, je vais conduire seul maintenant". Il est comme quelqu’un qui a appris à conduire en suivant des cours, qui a obtenu son permis brillamment et qui va avoir pour la première fois l’occasion de faire ses preuves au volant. » Premier test samedi, à Strasbourg (20h, à suivre sur notre live commenté), pour la 10e journée de Ligue 1.