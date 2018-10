Après la fin de l’aventure avec Leonardo Jardim, l’AS Monaco a officialisé l’arrivée de Thierry Henry samedi dernier. Présenté à la presse ce mercredi après-midi, l’ancien international français a fait part de ses ambitions. Et quelques heures plus tard, Vadim Vasilyev est revenu sur sa nomination dans l’émission Breaking Sport de RMC Sport.

Interrogé sur le mercato hivernal, le vice-président de l’AS Monaco a expliqué qu’il n’y avait aucune assurance donnée au nouvel entraîneur. « Non, nous n’avons jamais parlé du mercato d’hiver, c’est la première chose. Et deuxième chose, aujourd’hui, ce soir, on pense au match de Strasbourg. C’est ça, vraiment, Thierry, tout le club, c’est ça l’objectif, c’est au plus vite sortir de cette zone rouge et quitter cette 18e place en championnat. (…) Bien sûr, nous allons tout tenter mais aujourd’hui vraiment, c’est match par match, match par match. C’est ça l’objectif », a lâché Vasilyev.