En difficulté la saison dernière à Arsenal sous les ordres d’Unai Emery, Henrikh Mkhitaryan a été prêté à l’AS Roma pour l’ensemble de la saison afin de retrouver du temps de jeu. Dans la capitale italienne, le joueur de 31 ans, gêné par quelques blessures, a tout de même joué 17 matches toutes compétitions confondues pour 6 buts et 3 caviars, avant d’être stoppé dans une bonne passe avec l’arrêt des compétitions dû à la pandémie de coronavirus. Mais ce qui est certain, c’est que le principal concerné se plaît en Italie, où la philosophie de Paulo Fonseca, son entraîneur, lui correspond mieux que celle d’Unai Emery, l’ancien entraîneur des Gunners.

« Quand j’étais à Arsenal, l’entraîneur me demandait différentes choses, les gens attendaient des choses différentes d’ici. La philosophie d’Emery était différente de celle de Fonseca, mais je me sens beaucoup mieux ici parce que nous jouons un meilleur football, et je pense que ça me correspond, a lâché l’international arménien dans une interview accordé au journal The Times. Je préfère le football de Fonseca parce que nous jouons de manière très offensive, nous essayons d’avoir le ballon tout le temps ici et bien sûr, j’aime ce genre de jeu. » Pas sûr donc que Henrikh Mkhitaryan revienne à Londres cet été après son prêt, même si Mikel Arteta a entre temps remplacé l’ancien coach du PSG sur le banc d’Arsenal.