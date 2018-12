Après une énième défaite ce samedi contre la lanterne rouge de Ligue 1 Guingamp (0-2), l’AS Monaco pointe toujours à la 19e place, à quatre longueurs du premier non-relégable Amiens. Une situation très préoccupante pour le club, que Jean-Luc Ettori, mythique gardien de la formation princière, a commenté dans les colonnes de L’Équipe. Il est notamment revenu sur le choix des dirigeants de placer Thierry Henry sur le banc.

Selon lui, le néo-coach a encore beaucoup à apprendre. « Il ne s’agit pas d’un mauvais choix, mais il a été prématuré. Jardim est parti dans la précipitation et Henry est arrivé dans l’urgence. Je ne veux pas lui taper dessus, mais “Titi” a manqué d’humilité. Ce n’est pas parce que tu connais le foot que tu peux entraîner et que tu connais la Ligue 1. De plus, il est arrivé seul, ou presque. Ses deux adjoints sont bien gentils, mais ils ne savent rien de ce Championnat », a-t-il confié au quotidien sportif.