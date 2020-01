« Vous allez le voir de moins en moins. Pourquoi ? Parce que je veux garder le bon état d’esprit de l’équipe comme j’ai vu, ce soir. Vous en tirez les conclusions que vous voulez ». Il y a 4 jours, Claude Puel dézinguait Thimothée Kolodziejczak. Le défenseur, recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat automatique, a répliqué lors d’un entretien accordé à L’Equipe, où il s’étonnait des propos de son entraîneur.

« Je n’accepte pas qu’il remette en cause mon intégrité professionnelle. Dire que je suis laxiste, avare de mes efforts alors que je travaille au quotidien afin de me trouver dans les meilleures conditions pour le club fait de la peine à mon entourage », avait-il notamment déclaré. Et ce n’est pas passé inaperçu. Claude Puel, présent aujourd’hui en conférence de presse à deux jours de la réception de Nîmes pour la 21e journée de Ligue 1, a répondu à son joueur. « Oui, j’ai lu... Le joueur propose de faire évoluer le club et de respecter les supporters, donc je suis rassuré... J’espère que la prochaine fois qu’il devra jouer à un poste donné, il sera d’accord, cette fois-ci... », a-t-il lancé, dans des propos rapportés par Goal. Ambiance...