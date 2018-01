Lorsqu’il arrivait avec l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire du club l’été dernier, Loïs Diony était attendu au tournant. Mais Jean-Louis Gasset ne compte plus réellement sur lui, et selon RMC Sport, il existe un différend entre le club et le coach stéphanois.

Le joueur pourrait même quitter le club, mais en prêt, puisque les Verts ne veulent pas le vendre. Toujours selon la radio, des clubs de deuxième division anglaise se sont déjà positionnés.