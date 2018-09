Diego Costa a confié à Marca le pire souvenir de sa carrière de footballeur. Il remonte à 2014 et à la finale de Ligue des champions perdue à Lisbonne face au Real Madrid 4-1 après prolongation. Le buteur espagnol n’a pu disputer qu’une poignée de minutes de ce match.

« J’ai joué seulement huit minutes. J’aurais voulu jouer les 90 minutes de ce match. Je ne sais pas si cela aurait changé quelque chose ou pas. La veille, je m’entraînais. J’ai fait un sprint et je me suis blessé. Je ne voulais pas jouer la finale sans être à 100 %. Dans une finale, on a besoin des meilleurs, je ne pouvais pas penser à moi. Je voulais gagner. J’allais être un champion comme les autres. [...] Après je suis arrivé au Mondial en très mauvaise condition physique »,a lâché l’attaquant aujourd’hui âgé de 29 ans.