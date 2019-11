S’il y a un homme qui peut avoir des raisons de détester Cristiano Ronaldo, c’est bien Diego Simeone, tant le Portugais en a fait voir de toutes les couleurs à l’Atlético. Avec le maillot du Real Madrid, et même depuis son départ à la Juventus, à l’image de son triplé qui a offert la qualification en huitièmes aux Turinois après une défaite 2-0 à l’aller. Mais visiblement, El Cholo ne lui en veut pas, et il n’a pas hésité à avoir des mots doux pour son bourreau alors que les Madrilènes se déplacent chez la Vieille Dame pour la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

« C’est un champion, on ne peut rien dire, c’est le numéro un, il est extraordinaire et fait toujours la différence. Mais je ne pense pas qu’il s’agisse de Ronaldo contre l’Atlético, on vient pour affronter la Juventus », a répliqué l’entraîneur argentin en conférence de presse. CR7 parviendra-t-il à inscrire un 26e but en carrière face aux Colchoneros ? Réponse dès ce soir...