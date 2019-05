C’est une certitude, Antoine Griezmann va quitter à l’Atlético de Madrid à l’issue de la saison, qui s’achèvera samedi prochain avec un déplacement à Levante. L’attaquant français, âgé de 28 ans, l’a annoncé dans la journée à Diego Simeone, son entraîneur, et à Gil Marin, le directeur général du club.

Selon les informations du journal As, ces deux derniers ont accueilli la nouvelle sans amertume. Diego Simeone espérait le voir rester mais il aurait assuré à son joueur ne jamais avoir remis en cause son comportement. Même son de cloche pour Gil Marin, qui n’a pas critiqué la décision du Français, et qui lui a expliqué que la porte de l’Atlético de Madrid lui serait toujours ouverte.