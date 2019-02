Arrivé en 2011 sur le banc de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone a décidé de prolonger son aventure avec les Colchoneros. Le club madrilène vient en effet d’annoncer que le technicien argentin avait prolongé son bail jusqu’en juin 2022, soit deux années de plus que le précédent. Et le technicien âgé de 48 ans a ensuite expliqué, dans le communiqué du club, pourquoi il avait prolongé.

« Nous avons un avenir plein d’espoir et de défis à relever. Je vois du travail, je vois des gens impliqués pour continuer à grandir. Je vois de l’illusion, de la jeunesse qui peut générer du progrès et je sais que si les quatre pieds de la table restent fermes, nous continuerons dans la même voie. Les fans, les joueurs, les managers et les entraîneurs. C’est une très grande force que nous avons eue jusqu’à aujourd’hui et nous espérons ne pas changer à partir de maintenant. La route doit continuer comme lorsque nous avons commencé cette nuit-là à Malaga, en ne pensant qu’à Malaga. Et maintenant... Rayo Vallecano », a lâché Diego Simeone, l’Atlético défiant le Rayo ce samedi.