Mercredi, l’Olympique de Marseille affrontera l’Atlético de Madrid au Groupama Stadium pour la finale de l’Europa League. Un match qui est déjà dans toutes les têtes du côté de la cité phocéenne. En Espagne aussi, cette finale fait déjà parler. Dans un entretien accordé à Marca, Juanfran a évoqué ce choc au sommet.

« Nous avons très envie que la finale arrive. Avec El Cholo, beaucoup de choses ont changé à l’Atlético et à partir de là nous avons évolué. Tout ce que nous avons vécu ces années a été une histoire pour toute la vie. J’espère que nous pourrons avoir une médaille de plus (...) Dans les finale, on souffre tout le temps. Je souhaite que nous gagnons. Mais l’autre équipe joue aussi. Nous affrontons Marseille, une très bonne équipe. Ça va être un match où on va souffrir ».