Marcos Llorente (24 ans) n’a pas connu une première partie de saison idéale avec l’Atlético de Madrid. Transféré l’été dernier en provenance du Real Madrid pour 30M€, le milieu de terrain espagnol ne fait pas partie des premiers choix de Diego Simeone. L’ancien Merengue n’a disputé que 368 minutes dans l’entrejeu des Colchoneros (15 apparitions au total). Une situation inconfortable dont pourrait bien profiter Manchester United.

Selon les informations du Manchester Evening News, les Red Devils auraient identifié Marcos Llorente comme renfort idéal au milieu de terrain. Les Mancuniens étudieraient la possibilité de se faire prêter le joueur de l’Atlético de Madrid cet hiver, notamment afin de pallier les absences de Paul Pogba et Scott McTominay. Ole Gunnar Solskjaer a récemment déclaré qu’il attendait deux recrues au cours du mercato hivernal, alors que la piste Bruno Fernandes semble la plus bouillante du côté d’Old Trafford. Reste à connaître la position des Colchoneros. As révélait, en décembre dernier, qu’il n’était pas question pour les Rojiblancos de se séparer de Marcos Llorente, sous contrat jusqu’en 2024 et disposant d’une clause libératoire de 120M€, qu’ils considèrent comme un joueur d’avenir.