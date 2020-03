L’Atlético de Madrid est passé au chômage partiel vendredi dernier. Cette décision a été prise dans le but de sauver le club, ni plus ni moins, argumentait le président. Sauf que du côté des joueurs, on n’était pas au courant de tout d’après les propos de Saúl Ñíguez à la Cadena Cope.

« On ne nous a rien dit à 100%. Quand ils nous le diront, nous leur parlerons et nous essaierons de parvenir à un accord. Ensuite, nous en parlerons à la presse, si le club le veut bien » a expliqué le milieu offensif du club. Il y verra sans doute plus clair dans les prochains jours.