Yanis Begraoui. Un nom dont vous allez entendre parler à coup sûr si vous ne le connaissez pas encore. À 16 ans (il en aura 17 le 4 juillet), le natif d’Étampes est considéré comme un grand espoir de l’AJ Auxerre. Un club qu’il a rejoint en juillet dernier après notamment un passage par Brétigny (2014-17) où il s’était distingué en marquant notamment 38 buts. En Bourgogne, l’attaquant, qui était suivi par de très gros clubs français (OL, Monaco), poursuit sur sa cadence infernale.

Il en est à 30 réalisations, lui qui évolue avec les U17, les U19 et la réserve (CFA). Depuis le mois de décembre, Begraoui a franchi un nouveau cap puisqu’il s’entraîne avec l’équipe professionnelle. Décidément précoce, il a été convoqué à 6 reprises dans le groupe et il a même joué ses premiers matches en Ligue 2 en 2018 (Clermont, Nancy, Reims). Une belle ascension pour le jeune international français U17 qui avait notamment brillé lors du Tour Elite. Ses qualités, son talent indéniable et son fort potentiel en font donc un joueur suivi de très prés. D’après nos informations, des écuries italiennes sont séduites par ce joueur qui risque de se faire très rapidement un nom et un prénom.