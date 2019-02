Le FC Barcelone a passé la majeure partie de son mercato hivernal à chercher un numéro 9, pour remplacer Munir El Haddadi, et l’a finalement trouvé en faisant signer Kevin-Prince Boateng. Mais la piste Alvaro Morata avait un temps été évoqué, et le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, est revenu sur les rumeurs qui envoyaient l’Espagnol au FCB : « Morata est un excellent joueur et c’est le staff qui décide. J’ai le droit de veto, j’ai mis un veto à certains », a-t-il expliqué à la Cadena COPE, laissant entendre qu’il a pu refuser une arrivée de l’ex-joueur du Real Madrid.

« Le staff a préféré Boateng à d’autres, mais je ne dirai pas les noms, a-t-il continué. Il n’est pas facile de choisir un joueur car ce qui compte n’est pas seulement la partie sportive, la partie personnelle intervient également. » Finalement, Alvaro Morata a fini par rejoindre un autre club espagnol, l’Atlético de Madrid, en prêt pour un an et demi.