Après un passage contrasté au FC Barcelone, André Gomes (25 ans) renaît de ses cendres en prêt à Everton. Le milieu de terrain portugais a disputé 26 matchs de Premier League et inscrit une réalisation avec les Toffees cette saison. Si à Goodison Park, on souhaite plus que jamais conserver l’international lusitanien (Everton possède une option d’achat), la concurrence s’avère rude dans ce dossier.

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone s’attendrait à recevoir une offre de Tottenham l’été prochain. Les Spurs auraient ainsi trouvé un terrain d’entente avec les représentants du joueur. Le finaliste de la Ligue des champions va formuler une offre de 30 millions d’euros pour finaliser la venue de Gomes. L’intéressé aurait donné son aval pour rejoindre Tottenham. Everton sait ce qui lui reste à faire désormais pour arracher André Gomes à la concurrence...