Régulièrement, Ousmane Dembélé (22 ans) défraie la chronique à cause de ses blessures à répétition ou son manque d’assiduité à l’entraînement (retards, etc...). Mais le Français peut compter sur le soutien de ses coéquipiers qui prennent sa défense. Cette fois, c’est Arturo Vidal (32 ans) qui délivre ses conseils à l’ancien Rennais.

« Ousmane est un footballeur avec un talent fou. Quand il arrivera à maturité, il sera un joueur important du Barça et de l’équipe de France. Mais, clairement, il a besoin de mûrir. D’écouter son corps, de mieux se préparer afin d’éviter les blessures, explique le milieu de terrain chilien dans un entretien accordé à L’Équipe Magazine. Si tu veux être le meilleur, tu dois te lever, manger et te coucher en pensant football. Je pense qu’Ousmane va se rendre compte à un moment donné qu’il doit faire plus. »