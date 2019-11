Une nouvelle blessure qui pose question. À la 26e minute de jeu entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, Ousmame Dembélé (22 ans) quittait ses coéquipiers après une nouvelle blessure à la cuisse, la troisième depuis le début de la saison. Très affecté par cet enchaînement de pépins physiques, le Français a quitté le terrain en pleurs. Son compatriote et partenaire au Barça, Clément Lenglet (24 ans), était triste pour lui après la rencontre.

« Je ne l’ai pas vu après le match mais je l’ai vu quitter le terrain en pleurant. Je le plains parce qu’il essaye d’être en bonne forme physique pour pouvoir jouer tous les matches, mais il vient de se blesser une fois de plus, constate le défenseur. C’est dommage pour lui mais aussi pour toute l’équipe car il a beaucoup de qualité et nous aide beaucoup. On est triste à cause de cette blessure. »