Après des débuts fracassants, Ansu Fati ne joue plus. Le retour des différents joueurs blessés a relégué le prodige de 16 ans à un rôle de remplaçant, et en Catalogne, cette situation fait parler, forcément. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Ernesto Valverde s’est justifié.

« Ils (Carles Pérez et Ansu Fati, NDLR) sont dans la dynamique de l’équipe première et c’est possible qu’ils jouent par moments avec l’équipe B. Mais on compte sur eux. C’est possible qu’il y ait des changements à cause de ces 3 matchs et 7 jours et c’est une possibilité que Fati joue, on verra », a lancé l’entraîneur avant ce match contre Valladolid.