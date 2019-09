C’est la question que se posent tous les fans du Barça avant les débuts de l’équipe en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund : Lionel Messi sera-t-il titulaire ? L’Argentin s’est en tout cas entraîné normalement, et il sera du voyage. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Ernesto Valverde a expliqué que la décision sera prise avant le match (à suivre à 21h sur notre live commenté).

« On prendra une décision demain, il s’est entraîné avec toute l’équipe lors des derniers entraînements. Il s’est bien entraîné, il n’a plus ces douleurs en tête, son évolution a été bonne et on verra ce qu’on peut faire demain », a expliqué l’entraîneur du champion d’Espagne en titre.

