Suivi par Monaco, Arsenal, Chelsea ou encore Valence, Denis Suarez (25 ans) risque bien de quitter le FC Barcelone cet hiver. Le milieu de terrain espagnol ne fait pas partie des plans d’Ernesto Valverde et n’a pris part qu’à 8 rencontres cette saison (2 buts et 1 passe décisive).

Présent en conférence de presse, le coach du FC Barcelone, Ernesto Valverde a fait part d’un possible transfert du natif de Salceda de Caselas : « je le dis avec une petite bouche, mais je suppose que personne ne viendra et sur le plan des départs, il pourrait y avoir Denis (Suarez ndlr.) mais on verra. »