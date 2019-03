Sortis par Barcelone cette semaine en 8e de finale de Ligue des champions (5-1 après le 0-0 à l’aller), les Gones ont vécu une semaine difficile avec notamment les blessures d’Anthony Lopes et Ferland Mendy. Et concernant ce dernier, en plus de son forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, il pourrait également avoir perdu l’opportunité de partir en Espagne l’été prochain.

Comme le rapporte Mundo Deportivo, les recruteurs du Barça, conseillés par Éric Abidal, ont profité de la double confrontation contre l’OL pour superviser le latéral gauche, mais auraient été déçus de ses performances, notamment du fait qu’il n’ait pas réussi à hisser assez haut son niveau de jeu contre un grand club comme le FC Barcelone. La récente prolongation de Jordi Alba, lié aux Blaugranas jusqu’en 2024, refroidirait également les ardeurs catalanes concernant le Français, eux qui ne voudraient pas trop dépenser pour un joueur qui ne serait qu’une doublure de l’Espagnol.