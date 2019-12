Victorieux en fin de match face à l’Atlético grâce à un nouvel éclair de génie signé Lionel Messi (0-1, 86e), le FC Barcelone a repris les commandes de la Liga. Bousculé pendant de longues minutes, le Barça a su faire le dos rond et s’en remettre à son international argentin. Interrogé en conférence de presse, Ernesto Valverde concède volontiers que son équipe a connu des difficultés au Wanda Metropolitano.

« Ce sont trois points importants. Ici, vous souffrez, et plus encore vu l’état du terrain. Mais l’équipe a su faire le dos rond. Nous avons essayé de faire notre jeu et de ne pas être surpris par les conditions. Nous nous attendions à souffrir ce soir. Dans les vingt premières minutes, ils nous ont fait mal, ils ont joué dans la profondeur. Mais ensuite nous avons su nous ressaisir. En seconde période, le jeu était plus en notre faveur mais ils ont beaucoup de potentiel, » a ainsi commenté le technicien des Blaugranas. Prochain match pour le FC Barcelone, le 7 décembre prochain face à Majorque au Camp Nou.