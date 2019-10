Les amateurs de football sont gâtés ce dimanche soir, avec notamment le derby entre l’ASSE et l’OL en Ligue 1 ou encore ce choc entre l’Inter et la Juventus en Serie A. Et en Espagne, le FC Barcelone accueille le Séville FC au Camp Nou. Bousculés en début de match, les joueurs d’Ernesto Valverde ont finalement ouvert le score.

Trouvé dans la surface andalouse par Nelson Semedo, Luis Suarez s’est envolé pour sortir un magnifique ciseau. Totalement battu, le gardien tchèque Tomas Vaclik n’a pu que constater les dégâts (27e, 1-0). Derrière, Arturo Vidal a rapidement doublé la mise, à la 32e minute, avant un troisième but signé Ousmane Dembélé (35e).

[VIDEO - BUT] Liga

La chilleennnaaa de Luiiiis Suaarreezz !!!!

Une énorme reprise acrobatique qui débloque le score en faveur du FC Barcelone https://t.co/VjeqYS8VMR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 6, 2019

