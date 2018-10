Lionel Messi (31 ans) est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone. L’Argentin, formé à La Masia, aura donc 34 ans à l’issue de son bail chez les Blaugranas. Et pourtant, son président Josep Maria Bartomeu veut croire que l’histoire d’amour entre le Barça et la Pulga ne s’arrêtera pas là, comme il l’a confié au Times.

« Je pense que nous pourrons en profiter plus longtemps que cela. Il ne veut pas partir. Nous lui répétons souvent qu’il peut être l’homme d’un club. C’est aussi son projet. Notre projet n’est pas de vendre nos meilleurs joueurs, mais, bien au contraire, d’en ramener de nouveaux avec du talent, pour avoir plus de succès, pour être encore plus connus mondialement, pour apporter encore plus de joie à nos supporters. C’est ce que nous faisons », a-t-il lancé. Une bonne nouvelle pour Ernesto Valverde, complètement fan de son n° 10.