La saison 2019-2020 a repris depuis quelques semaines du côté de l’Espagne. Une période qui n’a pas vraiment sourit à Lionel Messi (32 ans), touché par plusieurs blessure, d’abord au pied, puis à l’adducteur, l’éloignant des terrains au moment où le FC Barcelone n’était pas au mieux. Désormais, le numéro 10 du Barça va mieux et joue. Dans une interview pour TyC Sports, l’Argentin est revenu sur ce moment compliqué de début de saison.

« Je suis rentré et j’ai commencé avec un entraînement soutenu. Je n’aurais pas dû le faire, car ensuite j’ai été arrêté pendant 1 mois. Je me suis entraîné comme si tout allait bien, comme si j’étais en forme depuis longtemps. Puis j’ai rechuté, pensant que c’était une chose, mais c’en était une autre, mais c’est tout. Je me sens de nouveau fort et petit à petit je retrouve le rythme », a-t-il expliqué.