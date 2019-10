Depuis 2015, le FC Barcelone n’a pas remporté la Ligue des champions. Une éternité pour une équipe qui a tant dominé à la fin des années 2000 et surtout qui a vu le grand rival madrilène truster quatre éditions en cinq ans. Cette année encore, le club blaugrana vise la victoire finale pour la Coupe aux grandes oreilles mais n’en oublie pas le Championnat comme l’a indiqué Lionel Messi (32 ans).

« Il est évident que la Ligue des champions est quelque chose de spécial et que nous voulons la gagner chaque année, mais nous sommes conscients que la Liga est la chose la plus importante et qu’elle vous fait vous sentir bien en Champions League et en Coupe, explique le quintuple Ballon d’Or à Mundo Deportivo, lors de la remise de son sixième Soulier d’or. Bien que nous nommions toujours la Ligue des champions, nous oublions la Liga et la Copa parce que nous sommes au Barça et que nous visons toujours tout. »