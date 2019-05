Malcom a vécu une première saison compliquée à Barcelone, puisqu’Ernesto Valverde n’a que très peu fait appel à lui. Et après 15 apparitions en Liga - pour seulement 6 titularisations - l’international brésilien devrait déjà faire ses valises.

Effectivement, comme l’explique Sport, le Barça a mis l’ancien des Girondins de Bordeaux en vente, et seul un changement d’entraîneur pourrait changer les plans du champion d’Espagne vis à vis du Brésilien. Les Catalans espèrent récolter plus de 40 millions d’euros pour le joueur, et la Premier League serait son destin le plus probable.