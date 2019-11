Ce week-end, la 12e journée de Liga va se disputer. Pour l’occasion, le FC Barcelone doit affronter Levante samedi à 16h (match à suivre sur notre live commenté). Pour ce déplacement à Valence, Ernesto Valverde a donc convoqué 19 joueurs, et il y a un grand absent.

L’international français Ousmane Dembélé, qui était suspendu lors des deux dernières rencontres, n’a en effet pas été retenu par le technicien espagnol. La raison de cette absence n’a pas été évoquée, et Valverde n’a pas parlé de l’ancien Rennais en conférence de presse ce vendredi. Carles Aleñá est également absent.

Le groupe du FC Barcelone :

The making the trip south for #LevanteBarça ! pic.twitter.com/3EbQe4K4zc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2019