Véritable pilier de la défense du Bayern Munich, David Alaba connaît quelques changements cette saison. Depuis début novembre et notamment la nomination de Hansi Flick comme entraîneur principal, l’international autrichien (72 sélections, 14 buts) évolue en charnière centrale. Et ce nouveau poste, le natif de Vienne semble l’apprécier, comme il l’a expliqué après la victoire des siens contre Mayence samedi (3-1, 20e journée de Bundesliga).

« J’essaie juste d’aider l’équipe à faire de son mieux. Un poste idéal ? Eh bien, nous verrons ça. J’y ai joué plusieurs fois maintenant (à ce poste, ndlr). Ça fonctionne très bien pour l’équipe parce que nous avons beaucoup de ballons et que nous évoluons assez haut. Ça me convient bien », a lâché le joueur âgé de 27 ans à Kicker. Une bonne nouvelle donc pour le principal concerné et le champion d’Allemagne, actuellement co-meilleure défense de Bundesliga (23 buts encaissés) avec le Borussia Mönchengladbach et Wolfsbourg.