Très décevant lors de sa première saison à Bordeaux, Benoît Costil (32 ans) reste néanmoins sur un an et demi de solide avec le club girondin. Une satisfaction pour le gardien international français qui est une valeur sûre de la Ligue 1. Interrogé par Le Parisien, le natif de Caen s’est félicité de sa régularité tout en mettant en avant, son envie de continuer les prestations solides.

« Avec l’âge et l’expérience, on sait gérer les situations. J’ai des qualités et des défauts, il y a des choses que je sais faire, d’autres pas du tout par rapport à d’autres. Mon objectif c’est de rester dans les 4-5 meilleurs français. Je pense être un gardien régulier et ça a de l’importance, surtout avec Paulo Sousa où ce poste est à la base de tout, du jeu » a-t-il expliqué. Pour terminer dans le haut du classement, Bordeaux aura bien besoin d’un grand Benoît Costil en seconde partie de saison.